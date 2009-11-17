Работа с доп. модулем DLE

Уважаемые фрилансеры у нас есть сайт посторенный на движке magento необходимо внести в код изменения что бы вывести номер карточки ( уже сделано) AVS, CCID (CVV) а также небольшие изменения по ордерам. вот примерно ...
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Нужно сиправить одну функцию в модуле(интернет магазин) для ДЛЕ. Работы не много кто хочет за отзыв или за небольшое вознаграждения, пишите не в личку а в аську (426-427) предложения принимаються только сегодня.
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