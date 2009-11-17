Flash-приложение для ActionScript 3.0 программиста

Для разработки достаточно крупного Flash-приложения требуется опытный ActionScript 3.0 программист. Для внесения ясности сразу сообщу, что сложность гораздо ниже, чем у браузерных mmorpg приложений. Дополнительные требования:

1. Умение работать с долгоиграющими сокетами client-server (то есть чтобы flash приложение могло принимать данные от сервера по событию с сервера, а не по таймеру).

2. Отправка/получение данных в XML

3. Качественный, откомментированный код, отработка эксепшенов.

4. Умение сделать качественный интерфейс с использованием сторонней графики в формате .ai

Владение навыками дизайнера не требуется. Возможно долгосрочное сотрудничество.

В заявке прошу указывать ссылки на подобные работы с ценой и сроком исполнения. ТЗ выбранному исполнителю.