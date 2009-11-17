Существующий лого, преобразовать в тематику-"новогодний карнавал" (с уклоном на венецианский карнавал), ну или иными словами,создать символ мероприятия(на основе существующего лого) посвещенного празднованию нового 2010 года в тематике -венецианский карнавал. Далее создать заставку 3-5 секунд, то ...
Flash-приложение для ActionScript 3.0 программиста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки достаточно крупного Flash-приложения требуется опытный ActionScript 3.0 программист. Для внесения ясности сразу сообщу, что сложность гораздо ниже, чем у браузерных mmorpg приложений. Дополнительные требования:
1. Умение работать с долгоиграющими сокетами client-server (то есть чтобы flash приложение могло принимать данные от сервера по событию с сервера, а не по таймеру).
2. Отправка/получение данных в XML
3. Качественный, откомментированный код, отработка эксепшенов.
4. Умение сделать качественный интерфейс с использованием сторонней графики в формате .ai
Владение навыками дизайнера не требуется. Возможно долгосрочное сотрудничество.
В заявке прошу указывать ссылки на подобные работы с ценой и сроком исполнения. ТЗ выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование48 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать портал на подобии games.mail.ru/mini. Нужны только следующие игры: Бильярд девятка Русский бильярд Снукер Дурак подкидной Дурак переводной Нарды длинные Нарды короткие Шахматы Шашки + поддавки Обязательно нужна игра под названием "джокер" - если кто не знает ее правила я объясню уже после того как ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Необходимо сделать веб-приложение для сайта www.kievcentre.com. По вложенному файлу можно оценить общую структуру приложения. Необходимо: 1. Сделать подобный календарь; 2. Каждый день должен иметь, следующие свойства: уборка/занято/свободно/бронь/заезд/выезд, но в тоже время день разделяется на две половины (К примеру: первая ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно натянуть дизайн на ASPX. Главная страница сайта: http://78.111.81.191/APC/Default.aspx Для страховщиков: http://78.111.81.191/APC_vendor/Vendor.aspx Login: test Pass: Zq27Ljn4 Если нужен исходный код, сообщите. Макет дизайна в приложении. Этот дизайн будет у всех страниц. Если кто-то готов сверстать+натянуть - укажите, пожалуйста. Предложения скрыты. От вас сроки и ...Завершен14 лет назад
Имеется парсер, необходимо его чуть подправить и добавить одну новую функцию.Завершен14 лет назад
- $5
Нужно сиправить одну функцию в модуле(интернет магазин) для ДЛЕ. Работы не много кто хочет за отзыв или за небольшое вознаграждения, пишите не в личку а в аську (426-427) предложения принимаються только сегодня.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры у нас есть сайт посторенный на движке magento необходимо внести в код изменения что бы вывести номер карточки ( уже сделано) AVS, CCID (CVV) а также небольшие изменения по ордерам. вот примерно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимые разовые работы по настройкам/правкам имеющихся парсеров и цмс. У разработчика сейчас, к сожалению, нет времени заниматься всем им написанным, потому ищу здесь. В настоящее время нужно дописать парсер статистических данных под Яндекс, работы немного, но нужно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Персональный проект для http://www.weblancer.net/users/filefind/Закрыт14 лет назад
- $40
Скрипт должен работать на ajax тз вышлю по требованию.Завершен14 лет назад