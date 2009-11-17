План сдачи квартир +анти-спам.

Необходимо сделать веб-приложение для сайта www.kievcentre.com.

По вложенному файлу можно оценить общую структуру приложения.

Необходимо:

1. Сделать подобный календарь;

2. Каждый день должен иметь, следующие свойства: уборка/занято/свободно/бронь/заезд/выезд, но в тоже время день разделяется на две половины (К примеру: первая половина дня - уборка и выезд, вторая - заезд);

3. Для каждого из свойств должна быть возможность выставить параметр (цена/стоимость);

4. Сделать параллельную таблицу, которая будет по заданным формулам вычислять доход (по формуле прибыль - затраты);

+добавить на уже существующую форму отправки заказов анти-спам скрипт с картинкой.

Интересует один человек, который готов длительно сотрудничать.