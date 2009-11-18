Срипт сбора прямых ссылок на mp3

Нужно написать скрипт который будет собирать прямые ссылки mp3 во всем интернете, находя сайты сам по нескольким критериям, например из поисковиков по некоторым поисковым словам и проверяя к примеру 100 страниц сайта и найдя там mp3, записывает сайт уже в базу, как сайт на котором есть прямые ссылки и ещё устанавлиает ему рейтинг по которому будет понятно доверие к этому сайту и доступность к нему (ну например гуляя по этому сайту, скрипт понимает, что нужно просмотреть около 100 страниц, чтобы найти одну mp3, у такого сайте будет не высокий рейтинг, но всё же будет, так как сайт имеет мп3)

И потом с какой-то периодичностью проверяет снова эти ссылки, чтобы не было недоразумений таких как, что эти ссылки были доступны всего 2 часа или только для этого сервера и т.д.

также нужно чтобы можно было добавлять сайты для поиска самому.

после нахождяния mp3, нужно вытаскивать информацию из тэгов (для этого необходимо только библиотеку подключить)

тут уже нужно для начала закачать первую часть mp3 (если есть поддержка докачки) и потом проверить есть ли там теги, если нет, то качать полностью файл и проверять теги внизу.

так как есть несколько версий тегов, а они размещенны в разных местах файла.

скрипт нужен на php + mysql

цену за работу и сроки пишите обязательно.

желательно чтобы Вы уже когда-нибдь имели дело с mp3 (тегами) и с пауками/роботами/парсерами