Проверить скрипты

Есть скрипты на PHP (2 штуки - оба написаны за 4 дня, оба связаны с парсингом яндекса) - нужно внимательно их проверить на предмет того передают они какие нить данные на чужие серваки (кроме яндекса и гугла)...задание буду давать одновременно нескольким людям, так что плиз проверять внимательно, т.к. если один обнаружит что данные передаются на чужую почту, сервер (данные недолжнфы отсылаться из моей БД в другое место кроме яндекса и гугла), то этот один получит деньги за всех остальных вместе взятых.