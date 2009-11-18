Разработка скрипта экспорта объявл. для RealtySof

Скрипт должен брать данные с сайта построенного на CMS RealtySoft PRO http://ru.realtysoft.pro/realestate/index.php#7 и отображать на сайте партнеров. Объявления поданные на сайте партнеров автоматически добавляются в общую базу данных и отображаются на всех сайтах партнеров. Тобишь система один в один как реализована на mamba.ru. Общая база данных (хранится на сервере клиента), которая используется на нескольких разных сайтах.

!!! Это не должен быть простой rss экспорт данных, при котором объявления отображаются на сайте партнера, а при нажатии осуществляется переход на основной сайт. Пользователь должен полноценно работать с объявлениями на сайте партнера (подача, редактирование, поиск объявлений и тп.)

Партнер должен иметь возможность полностью изменять и настраивать внешний вид объявлений на своем сайте.

Срок сдачи рабочей BETA версии до 01.12.2009

Работа через "Сделка без риска"

Оплата по wmz

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