Нужен программист на онлайн игру (PHP, mysql)

$300
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок826 просмотров
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Требуется толковый инициативный программист на браузерную онлайн игру http://netassault.ru - это космическая онлайн стратегия по типу OGAME.

Необходимо разработать один из модулей:

1. разработка экспедиции

2. добавление корабля для перевозки оборонительных сооружений

3. бой с инопланетянами

4. система артефактов

5. скин для коммуникаторов

6. выбор набора картинок под юниты

7. добавление кораблей, улучшающих характеристики всего флота в бою

8. введение повреждения кораблей

9. добавление ремонтных кораблей

10. разные пути развития для игрока

и мн. др. Интересно долговременное сотрудничество.

PHPMySQL
14 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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