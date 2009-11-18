Нужен программист на онлайн игру (PHP, mysql)

Скрипт должен брать данные с сайта построенного на CMS RealtySoft PRO http://ru.realtysoft.pro/realestate/index.php#7 и отображать на сайте партнеров. Объявления поданные на сайте партнеров автоматически добавляются в общую базу данных и отображаются на всех сайтах партнеров. Тобишь ...
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Требуется толковый инициативный программист на браузерную онлайн игру http://netassault.ru - это космическая онлайн стратегия по типу OGAME.
Необходимо разработать один из модулей:
1. разработка экспедиции
2. добавление корабля для перевозки оборонительных сооружений
3. бой с инопланетянами
4. система артефактов
5. скин для коммуникаторов
6. выбор набора картинок под юниты
7. добавление кораблей, улучшающих характеристики всего флота в бою
8. введение повреждения кораблей
9. добавление ремонтных кораблей
10. разные пути развития для игрока
и мн. др. Интересно долговременное сотрудничество.
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