Твиттер рейтинг

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Нужно написать скрипт твиттер-рейтинга, по типу:

http://www.rutwitter.com/r/

или

twitterrate.ru

Можно просто сgrabbить.

Сайт, куда нужно этот рейтинг поставить, лежит на хостинге юкоз.

Пишите свои предложения, если цена устроит, с удовольствием буду сотрудничать с Вами по этому вопросу.

Спасибо за внимание.

14 лет назад
legorii
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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