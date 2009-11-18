DataLife Engine Nulled(Доработка проекта)

Проект, http://macuser.in.ua/

Сайт сделан с использованием CMS - DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team

нужно сделать несколько исправлений(доработок) 12 пунктов, в основном визуальных, как фронтенде так и в админской части.

50% из них просто текст поменять.

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