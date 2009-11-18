Вывести габариты в джумле виртумарт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки146 просмотров
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http://kurylys-temir.kz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=1

http://kurylys-temir.kz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=1 видите там шт. а я хочу чтобы я мог менять на что угодно. там у каждого товара в виртумарт есть габариты, но при изменении сюда не выводится. то есть магазином возможность предусмотрена, но здесь это не настроено

везде шт. а у меня на разные товары разные единицы. где то листы, где то рулоны, где то центнеры

нужно чтобы этот раздел работал. чтобы админ сайта мог сам в новом товаре габариты задавать

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ivankomolin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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