Сделать flash меню и слайдшоу

$50
Веб-программированиеЗавершен15 заявок277 просмотров
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Необходимо сделать flash меню на подобии http://www.templatemonster.com/flash-templates/12785.html или как тут http://www.templatemonster.com/flash-templates/12771.html только без сердец. А так же переделать flash слад-шоу. Старая флэшка во вложении, новые фото для слайд-шоу так же прикрепляю. И сделать маленькую кнопку с музычкой с возможностью включения и выключения музыки (трек скину отдельно после выбора исполнителя). Работы для умеющих на пару часов. Жду предложения.

Ссылку на сайт скину после выбора исполнителя.

Ссылка на файлы http://narod.ru/disk/15160137000/bycfth.rar.html

14 лет назад
adversystem
Александр 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
GreyClown
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель. Профессионально и быстро выполнена работа. Низкие цены и отличное качество. Советую всем. Будем работать дальше )))
Хороший заказчик, четко поставил задачу, показал примеры что именно нужно, а также ценит чужое время. Работу оплатил сразу после сдачи проекта, без задержек. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую 10+
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