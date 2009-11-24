Сделать flash меню и слайдшоу

Необходимо сделать flash меню на подобии http://www.templatemonster.com/flash-templates/12785.html или как тут http://www.templatemonster.com/flash-templates/12771.html только без сердец. А так же переделать flash слад-шоу. Старая флэшка во вложении, новые фото для слайд-шоу так же прикрепляю. И сделать маленькую кнопку с музычкой с возможностью включения и выключения музыки (трек скину отдельно после выбора исполнителя). Работы для умеющих на пару часов. Жду предложения.

Ссылку на сайт скину после выбора исполнителя.

Ссылка на файлы http://narod.ru/disk/15160137000/bycfth.rar.html