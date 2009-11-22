Java-Script: контроль заполнения формы

$50
Веб-программированиеЗавершен9 заявок249 просмотров
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Требуется:

Контроль заполнения формы реализованный средствами Java-scripts

Задачи:

1. Поле "title":

- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке

- Удаление "налету" символов типа: Кавычки

2. Поле "desc":

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке

- Удаление "налету" символов типа: Кавычки

3. Поле "altname":

- Контроль поля на вводимые символы (разрешать только латинские символы и цифры)

- Контроль присутствия в поле ненужных символов(пробелов,кавычек и пр) и их удаление налету.

4. Поле "text":

- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке (слово задается при каждой генерации страницы, генерирует мой php-скрипт)

Все просто, но я не силен в Java-scripts, а время дороже. Нужна реализация именно на Java, лучше не выносить в отдельный файл.

Не думаю, что задача может много стоить для работающих с Java-Scripts

14 лет назад
ZemonK
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отлично сработались. Оперативен и адекватен. Четко понимает поставленную задачу. Расширил возможности скрипта без лишних слов и дополнительной платы. Совет один - человек стоит того, тобы с ним работать! Желаю всего хорошего. P.S: и не прощаюсь. Поработаем.
Оперативно сработались. Задача была поставлена четко. Перед получением результатов работы была произведена полная оплата. В общении приятен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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