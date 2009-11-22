Java-Script: контроль заполнения формы

Требуется:

Контроль заполнения формы реализованный средствами Java-scripts

Задачи:

1. Поле "title":

- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке

- Удаление "налету" символов типа: Кавычки

2. Поле "desc":

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке

- Удаление "налету" символов типа: Кавычки

3. Поле "altname":

- Контроль поля на вводимые символы (разрешать только латинские символы и цифры)

- Контроль присутствия в поле ненужных символов(пробелов,кавычек и пр) и их удаление налету.

4. Поле "text":

- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)

- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке (слово задается при каждой генерации страницы, генерирует мой php-скрипт)

Все просто, но я не силен в Java-scripts, а время дороже. Нужна реализация именно на Java, лучше не выносить в отдельный файл.

Не думаю, что задача может много стоить для работающих с Java-Scripts