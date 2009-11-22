Java-Script: контроль заполнения формы

Необходимо сделать flash меню на подобии http://www.templatemonster.com/flash-templates/12785.html или как тут http://www.templatemonster.com/flash-templates/12771.html только без сердец. А так же переделать flash слад-шоу. Старая флэшка во вложении, новые фото для слайд-шоу так же прикрепляю. И сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
Контроль заполнения формы реализованный средствами Java-scripts
Задачи:
1. Поле "title":
- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)
- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке
- Удаление "налету" символов типа: Кавычки
2. Поле "desc":
- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке
- Удаление "налету" символов типа: Кавычки
3. Поле "altname":
- Контроль поля на вводимые символы (разрешать только латинские символы и цифры)
- Контроль присутствия в поле ненужных символов(пробелов,кавычек и пр) и их удаление налету.
4. Поле "text":
- Контроль на вводимое число символов (не менее чем...)
- Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке (слово задается при каждой генерации страницы, генерирует мой php-скрипт)
Все просто, но я не силен в Java-scripts, а время дороже. Нужна реализация именно на Java, лучше не выносить в отдельный файл.
Не думаю, что задача может много стоить для работающих с Java-Scripts
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