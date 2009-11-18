Исправление ошибки скрипта

$5
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок195 просмотров
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Нужно найти причину, по которой не выводится полный текст новостей на странице http://kino-doma.biz/news.html, а именно, не работает функцияя newsGetFullNewsToCustomer.

Движок скрипта ShopCMS

14 лет назад
zzll
Илья 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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