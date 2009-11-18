Добавление капчи в скрипт гостевой книги

Нужно добавить капчу в гостевую книгу http://kino-doma.biz/gb

Стандартная капча скрипта конфликтует со скриптом магазина, по этому не работает.

Нужна капча такого же дизайна, как в исходнике Гостевой книги.

Как вариант, предполагаю, что можно сделать поддомен capcha.kino-doma.biz и сделать вызов капчи как стороннего модуля, т.к. другие сторонние капчи меня не устраивают.

Исходник скрипта в приложении.