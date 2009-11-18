Презентацию электронного устройства сделать

Необходима флэш открытка_приглаение нужен качественны флэш_можт интерактивный_для поздравления сортудников атобренда_ боджет можт варьироваться взависимости от тз_Само тз примерно дособирается к вечеру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать презентацию электронного устройства. В презентации будет текстовая инфа о преимуществах и сферах применения, фотки и видеоролики (всё это предоставим). Нужен некий интерфейс, где можно покликать и почитать/посмотреть.
Распространяться презентация будет на CD/flashках и хотелось бы, чтобы она не требовала установки чего-то экзотического на комп для воспроизведения. Из технологий в голову приходит Flash, но, возможно, я просто не в курсе других технологий.
Интересуют расценки и примерные сроки. Если есть примеры - совсем хорошо. Спасибо.
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