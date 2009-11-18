Разработка сайта на Made Simple

Разработка сайта стоматологии на CMS Made Simple. Почти все разделы – статичные страницы. Подробнее в ТЗ.

Из особенностей – несколько флеш-элементов на сайте. Флеш уже изготавливается. От исполнителя требуется только верстка и сборка сайта на Made Simple.

Другие CMS не предлагать.

В предложении обязательно писать об опыте работы с Made Simple, если он есть.

ТЗ и дизайн-макет во вложении.