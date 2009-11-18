Граббер системы gallery.menalto.com

Если быть точным то Gallery 2.0 пример http://freethemes.org.uk/main.php

1) картинки грабятся в папку

2)создается html файл в котором будут столбцы -большая картинка,маленькая картинка, название большой картинки, название маленькой картинки, описание картинки - (картинки сохраняются с уникальным именем (префикс к этим именам чтобы я мог менять - например bbbbbbbb_big##-увеличение на 1 и также маленькие bbbbbbbb_small###-увеличение на 1---- где bbbbbbbb_big и bbbbbbbb_small - задаю я! - ### и ## намера 01 и 001 (с увеличением на 1))),

3)exсel файл со столбцами - -большая картинка,маленькая картинка, название большой картинки, название маленькой картинки, описание картинки - (картинки сохраняются с уникальным именем (префикс к этим именам чтобы я мог менять - например bbbbbbbb_big##-увеличение на 1 и также маленькие bbbbbbbb_small###-увеличение на 1---- где bbbbbbbb_big и bbbbbbbb_small - задаю я! - ### и ## намера 01 и 001 (с увеличением на 1)))