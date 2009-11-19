Пару флешек на AS3

Необходимо под винду для парсинга поисковой статистики рамблера написать скриптик или же подобрать что-то из имеющегося вводим слово-прога выданное рамблерской статистикой за каждый месяц вносит в базу-далее идет анализ, отбираются повторяющиеся словосочетания в экселе или аксесе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго Вам времени суток уважаемые!
Необходимо реализовать нижеследующее мувики на AS3:
1:
Дано:
Флеш файл – в нем расположены 3 текстовых поля и 2 кнопки (EN;RU).
.as файл – в нем написан необходимый код.
XMX файл – в нем расположены значения с русским и английским текстом.
Задача:
При нажатии на одну из кнопок (EN;RU) срабатывает функция описанная во внешнем
.as файле, в результате текст в текстовых полях меняется с Русского на Английский
(Или наоборот) считываясь с XML файла соответсвенно.
2:
То же что и в первом, только XML файл включен в сам флеш и при этом его структура такая
что бы его можно было без проблем вынести во внешний файл.
3:
Флеш файл, на его странице три мувика, напротив каждого кнопочки "загрузить" "Выгрузить"
в первый мувик загружается картинка путь к которой считывается из XML файла.
во второй мувик загружкается MP3 файл путь к которому считывается из XML файла и еще рядом кнопочка отключить/включить звук.
в третий вувик грузится какой нибудь внешний мувик.
4:
Мувик, который должен «понимать» некоторые параметры, передаваемые через flashvars:
- переменная link, если передана – при нажатии на кнопку «Скачать…» происходит переход на url, заданный в этой переменной. Если нет
– переходим на дефолтный url (www.ya.ru)
- переменная fuck, если передано значение true – убераем кнопку «Скачать" из мувика.
- переменная resources_path. Для подгрузки всех внешних ресурсов (подгрузите картинку, мувик и текст из XML) используем относительные адреса. Если же задана переменная resources_path, то грузим относительно него.
5:
Мувик, который должен реагировать на нажатие клавиш:
W;влево, вправо, вниз, вверх,пробел, Enter, колесико мышки, правая кнопка мыши – Что нить придумайте для демонстрации.
Весь код должен быть без лишнего мусора но обильно украшен комментариями объемного содержания, слова: Как то вот через эту ж.... работает –
не считаются :)
От Вас Цена/Время. – Если все будет выполнено на должном уровне – будем еще обращаться :)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо время от времени проводить ремонтные работы на сайте (добавление графики и т.д.). Система: Host CMS. Финансовые условия обсуждаем в личной переписке. E-mail: [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать форум и подключить его к работающему интернет магазину. Сайт - happyhome.com.ua Техническими терминами просьба не "грузить", так как я не программист. Нужен хороший, работающий форум, с простым понятным интерфейсом, который в перспективе можно совершенствовать, с ...Завершен14 лет назад
Необходимо написать несколько скриптов на РНР: - доделать и оформить регистрацию; - голосование-конкурс; - Размещение частных объявлений на сайте; и еще несколько небольших скриптов. Оплата по 10 $ за скриптЗавершен14 лет назад
- $105
Разработка сайта стоматологии на CMS Made Simple. Почти все разделы – статичные страницы. Подробнее в ТЗ. Из особенностей – несколько флеш-элементов на сайте. Флеш уже изготавливается. От исполнителя требуется только верстка и сборка сайта на Made ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно добавить капчу в гостевую книгу http://kino-doma.biz/gb Стандартная капча скрипта конфликтует со скриптом магазина, по этому не работает. Нужна капча такого же дизайна, как в исходнике Гостевой книги. Как вариант, предполагаю, что можно сделать поддомен ...Завершен14 лет назад
Найти и устранить ошибку 500 - не открывается сайтВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Создание темы для WP из PSD макетаЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен php-программер с большим опытом настройки оскоммерса. сайт karbuk.mass.hc.ru задачи в приаттаченом док-файле. красным выделены более срочные, светло-серым уже сделаные. работа срочная, поэтапная оплата вэбманями, яндексом и т.п. предоплата будет. портфолио по оскоммерсу и мысли по цене жду в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать презентацию электронного устройства. В презентации будет текстовая инфа о преимуществах и сферах применения, фотки и видеоролики (всё это предоставим). Нужен некий интерфейс, где можно покликать и почитать/посмотреть. Распространяться презентация будет на CD/flashках и ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад