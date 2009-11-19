Пару флешек на AS3

Веб-программированиеЗавершен2 заявки196 просмотров
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Доброго Вам времени суток уважаемые!

Необходимо реализовать нижеследующее мувики на AS3:

1:

Дано:

Флеш файл – в нем расположены 3 текстовых поля и 2 кнопки (EN;RU).

.as файл – в нем написан необходимый код.

XMX файл – в нем расположены значения с русским и английским текстом.

Задача:

При нажатии на одну из кнопок (EN;RU) срабатывает функция описанная во внешнем

.as файле, в результате текст в текстовых полях меняется с Русского на Английский

(Или наоборот) считываясь с XML файла соответсвенно.

2:

То же что и в первом, только XML файл включен в сам флеш и при этом его структура такая

что бы его можно было без проблем вынести во внешний файл.

3:

Флеш файл, на его странице три мувика, напротив каждого кнопочки "загрузить" "Выгрузить"

в первый мувик загружается картинка путь к которой считывается из XML файла.

во второй мувик загружкается MP3 файл путь к которому считывается из XML файла и еще рядом кнопочка отключить/включить звук.

в третий вувик грузится какой нибудь внешний мувик.

4:

Мувик, который должен «понимать» некоторые параметры, передаваемые через flashvars:

- переменная link, если передана – при нажатии на кнопку «Скачать…» происходит переход на url, заданный в этой переменной. Если нет

– переходим на дефолтный url (www.ya.ru)

- переменная fuck, если передано значение true – убераем кнопку «Скачать" из мувика.

- переменная resources_path. Для подгрузки всех внешних ресурсов (подгрузите картинку, мувик и текст из XML) используем относительные адреса. Если же задана переменная resources_path, то грузим относительно него.

5:

Мувик, который должен реагировать на нажатие клавиш:

W;влево, вправо, вниз, вверх,пробел, Enter, колесико мышки, правая кнопка мыши – Что нить придумайте для демонстрации.

Весь код должен быть без лишнего мусора но обильно украшен комментариями объемного содержания, слова: Как то вот через эту ж.... работает –

не считаются :)

От Вас Цена/Время. – Если все будет выполнено на должном уровне – будем еще обращаться :)

14 лет назад
Flash-Lancer
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vip3deluxe
Вячеслав 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$33
1 день
Отличный специалист! Делает быстро и при этом как ни странно очень качественно! Рекомендую!
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