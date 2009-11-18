Контекстная реклама Сагиру - доработка

Необходимо время от времени проводить ремонтные работы на сайте (добавление графики и т.д.). Система: Host CMS. Финансовые условия обсуждаем в личной переписке. E-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
И так к делу.
ТЗ проекта вышлю каждому в личку (при чем вышлю два ТЗ, первое - это сам скрипт какой он сейчас есть; и второе, которое нужно сделать).
Скрипт сделан на фреймворке - CodeIgniter
Контекст не путать с Тизерками, бегуном, так.ру и пародиями.
Оплата по СБС или по факту - после установки скрипта на хостинг и подтверждения его ПОЛНОЙ работоспособности.
Цена проекта выше не будет. Есть еще пару ТЗ по доработке этого скрипта - примерно на 200-300 баксов.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Суть: Был сделан плагин http://www.weblancer.net/projects/143339.html Сделан замечательно претензий нет. Но, нужно сделать по новой этот пункт: "Из ТЗ" _________________________________ Код генириуется следующим образом: ддммгггг:шесть случайных чисел. НЕ должно быть одинаковых номеров билетов, на одно и то же мероприятие. Данные билета появляются после ...Завершен14 лет назад
Если быть точным то Gallery 2.0 пример http://freethemes.org.uk/main.php 1) картинки грабятся в папку 2)создается html файл в котором будут столбцы -большая картинка,маленькая картинка, название большой картинки, название маленькой картинки, описание картинки - (картинки сохраняются с уникальным именем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Согласно приложенному тз. от вас сроки (желательно до 7-10 дней) и ценаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго Вам времени суток уважаемые! Необходимо реализовать нижеследующее мувики на AS3: 1: Дано: Флеш файл – в нем расположены 3 текстовых поля и 2 кнопки (EN;RU). .as файл – в нем написан необходимый код. XMX ...Завершен14 лет назад
Необходимо создать форум и подключить его к работающему интернет магазину. Сайт - happyhome.com.ua Техническими терминами просьба не "грузить", так как я не программист. Нужен хороший, работающий форум, с простым понятным интерфейсом, который в перспективе можно совершенствовать, с ...Завершен14 лет назад
Необходимо написать несколько скриптов на РНР: - доделать и оформить регистрацию; - голосование-конкурс; - Размещение частных объявлений на сайте; и еще несколько небольших скриптов. Оплата по 10 $ за скриптЗавершен14 лет назад
- $105
Разработка сайта стоматологии на CMS Made Simple. Почти все разделы – статичные страницы. Подробнее в ТЗ. Из особенностей – несколько флеш-элементов на сайте. Флеш уже изготавливается. От исполнителя требуется только верстка и сборка сайта на Made ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Найти и устранить ошибку 500 - не открывается сайтВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Создание темы для WP из PSD макетаЗавершен14 лет назад