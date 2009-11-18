Контекстная реклама Сагиру - доработка

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Доброго времени суток.

И так к делу.

ТЗ проекта вышлю каждому в личку (при чем вышлю два ТЗ, первое - это сам скрипт какой он сейчас есть; и второе, которое нужно сделать).

Скрипт сделан на фреймворке - CodeIgniter

Контекст не путать с Тизерками, бегуном, так.ру и пародиями.

Оплата по СБС или по факту - после установки скрипта на хостинг и подтверждения его ПОЛНОЙ работоспособности.

Цена проекта выше не будет. Есть еще пару ТЗ по доработке этого скрипта - примерно на 200-300 баксов.

14 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
IDrago
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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