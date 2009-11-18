Контекстная реклама Сагиру - доработка

Доброго времени суток.

И так к делу.

ТЗ проекта вышлю каждому в личку (при чем вышлю два ТЗ, первое - это сам скрипт какой он сейчас есть; и второе, которое нужно сделать).

Скрипт сделан на фреймворке - CodeIgniter

Контекст не путать с Тизерками, бегуном, так.ру и пародиями.

Оплата по СБС или по факту - после установки скрипта на хостинг и подтверждения его ПОЛНОЙ работоспособности.

Цена проекта выше не будет. Есть еще пару ТЗ по доработке этого скрипта - примерно на 200-300 баксов.