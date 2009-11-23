Доработать плагин для ВП

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки159 просмотров
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Суть:

Был сделан плагин http://www.weblancer.net/projects/143339.html

Сделан замечательно претензий нет.

Но, нужно сделать по новой этот пункт:

"Из ТЗ"

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Код генириуется следующим образом:

ддммгггг:шесть случайных чисел. НЕ должно быть одинаковых номеров билетов, на одно и то же мероприятие.

Данные билета появляются после оплаты, а так же отправляются на мыло купившего.

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"Полное ТЗ по предыдущей ссылке"

+Коды должны вносится в таблицу (вроде этого в ТЗ там не прописано, но подразумевалось)

Систему умудрились обойти, как раскажу исполнителю если нужно.

Дам вариант плагина БЕЗ реализации данных пунктов и не какой другой (уж извините).

Оплата по СБС или по факту. "Оплата будет произведена/подтверждена после установки плагина на WP и проверки работоспособности"

Предпочтения = кратчайшие сроки реализации (1-2 дня).

14 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dmmaklygin
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Все сделал за 4 часа или да же быстрее. Я был явно не готов к такой скорости. Будет продолжать сотрудничество в этой сфере моей деятельности.