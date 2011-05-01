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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Всё прошло успешно, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Хороший работодатель.
$50
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано на отлично! Буду и впреть обращаться. Выручили.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$50
10 баллов
10 лет назад
Все окей, сделано было быстро и оккуратно! Спасибо! Будем продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$30
10 баллов
13 лет назад
Все сделал грамотно, поправил все недочеты, разрешились все разногласия. Спасибо! Дальше продолжим обсуждение СМО.
Ответный отзыв
Профессионал, очень приятно работать с таким человеком. Спасибо за сотрудничество.
$2
10 баллов
14 лет назад
Прокоментировал по некоторым грубым ошибкам которые я допустил и помог исправить. Рекомендую его как грамотного специалиста с партнерскими програмами
Ответный отзыв
Заказчик быстро разобрался во всем, что я ему сказал. Консультация оказалась очень быстрой и плодотворной. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Веб-программирование
2 отзыва
от $250
от 7 дней
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Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
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HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
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Контекстная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга