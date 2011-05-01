Zellegius

Алексей Меркулов Zellegius

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Белое и Черное СЕО

Я всегда предлагаю работать через СБС.

Отзывы заказчиков
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Небольшая раскрутка сайта
Всё прошло успешно, спасибо за работу!
Хороший работодатель.
Ответный отзыв
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Заполнить реестр управляющих компаний
Все было сделано на отлично! Буду и впреть обращаться. Выручили.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
AndroidMob
Владислав 
34 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Отредактировать 100 страниц на DLE-сайте.
Все окей, сделано было быстро и оккуратно! Спасибо! Будем продолжать сотрудничать!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Вирусный маркетинг
Все сделал грамотно, поправил все недочеты, разрешились все разногласия. Спасибо! Дальше продолжим обсуждение СМО.
Профессионал, очень приятно работать с таким человеком. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
newrayn
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
$2
10 баллов
14 лет назад
Необходимо продвинуть сайт
Прокоментировал по некоторым грубым ошибкам которые я допустил и помог исправить. Рекомендую его как грамотного специалиста с партнерскими програмами
Заказчик быстро разобрался во всем, что я ему сказал. Консультация оказалась очень быстрой и плодотворной. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $250
от 30 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 6 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Показать все услуги