Скрипт работы с API для Guliver

$120
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Подробное ТЗ в аське.

В кратции:

1) Аунтификация скрипта

2) Защита админки и кабинета пользователя

3) Защита самого скрипта

4) Исполнение интерфейса

5) Автоматизация работы готового скрипта

14 лет назад
Karalaed
Derent Karalaed 
51 годВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$120
7 дней
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