Webasyst shop

Необходимо реализовать модуль для расчет почтовой доставки . стандартный почта- россии неподходит. он считает за 500 грамм. нужно 2а модуля 1ый - чтобы считал за 100грамм и потом за каждые добавочные 100 грамм , а второй по 1кг

сколько это будет стоить ?