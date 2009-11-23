Modx: поиск по сайту

Веб-программированиеЗавершен6 заявок190 просмотров
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Необходимо сделать поиск по сайты, сайт сделан на MODx.

Просьба писать цены, срок думаю день.

MODX
14 лет назад
clevermaks
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_VersouL_
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро. Спасибо.
Приятно иметь дело, все ясно и понятно,оплата вовремя