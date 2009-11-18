Автоматизация работы с прайсами поставщиков

Для сайта evrotehnika.com.ua требуется разработать программу для автоматизированной работы с прайсами поставщиков.

1. Необходимо 15 прайсов поставщиков объеденить в один общий прайс (образец Евротехника2.xls) В общий прайс попададают товары с минимальной ценой и указанием прайса поставщика. В каждом прайсе нужно пересчитать цены (так как в некоторых прайсах цены указаны со скидкой или в другой валюте.

2. Свою цену администратор сайта может установить в процентах или введя конкретное число для каждой категории товаров, то есть 3 текстовых поля для ввода наценки:

- недорогие товары (до 300$)

- средние (от 300 до 800$)

- дорогие (от 800$)

3. Объеденененный прайс с пересчитанными ценами экспротируется в базу сайта, то есть должно быть добавление (обновление) товаров и цен на страницы сайта.

4. Также необходимо сформировать второй прайс для загрузки на сайт для скачивания (образец ЕвроТехника)

Прайсы тут http://evrotehnika.com.ua/price/evrotehnika.zip

Бюджет не определен, но не большой.