Создание веб-сайта на основе Drupal CMS

Необходимо реализовать проект по созданию веб сайта на основе Drupal CMS.

Проект срочный. Дизайн полностью есть. Подробное техзадание готовится.

В предложениях прошу указывать наличие опыта разработки с применением Друпал, а также урлы конкретных работающих сайтов.

По срокам проект должен быть закончен в течение 1-2 недель после его старта. Учтите свою занятость в конце ноября - начале декабря. Предложения размещайте только в случае если сможете посвятить максимум своего рабочего времени в этот период.

Детали проекта будут обсуждаться лично с исполнителем.