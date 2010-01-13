Создание веб-сайта на основе Drupal CMS

Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Необходимо реализовать проект по созданию веб сайта на основе Drupal CMS.

Проект срочный. Дизайн полностью есть. Подробное техзадание готовится.

В предложениях прошу указывать наличие опыта разработки с применением Друпал, а также урлы конкретных работающих сайтов.

По срокам проект должен быть закончен в течение 1-2 недель после его старта. Учтите свою занятость в конце ноября - начале декабря. Предложения размещайте только в случае если сможете посвятить максимум своего рабочего времени в этот период.

Детали проекта будут обсуждаться лично с исполнителем.

Drupal
14 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
screenager
Эдуард 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$350
21 день
Работа с Эдуардом оставила только положительные впечатления. Закончил раньше срока, очень внимательно отнесся к замечаниям, возникшим по ходу работы над проектом. Мелкие правки были всегда готовы либо в течение этого же дня, либо к утру на следующий. Рекомендую для работы по Друпал проектам. Отлично знаком с этой CMS.