DLE 8.3: Дополнительный модуль TopNews

Есть шаблон joomla 1.5 нужно сделать возможность поиска по карте метро и последующей выдаче результатов по конкретной станции метро (результаты это объявления). Также нужно сделать, чтобы при выборе нужно станции она начинала мигать. (есть конретный ...
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Приветствую.
Работка для знатоков ДЛЕ, для версии 8.3.
Готовые решения не предлагать, нужно свое, надежное и простое.
Необходимо создать дополнительный модуль TOPNEWS, выводящий вместо текстовых ссылок изображения.
Модуль дополнительный, он не должен влиять на работу стандартного topnews.php.
Админка не нужна, все параметры должны задаваться в самом скрипте модуля и при подключении с шаблона.
Параметры:
1) Длина и ширина изображения (для адаптации под разные шаблоны и места)
2) Class изображения (параметры в CSS)
3) Рейтинг создаем на основе: [рейтинга самой новости] или [кол-ва просмотров]+[рейтинга самой новости]
Модуль должен подключатся через шаблон: {include file="engine/modules/picstopnews.php"}
При подключении модуля необходимо задавать дополнительные параметры:
1) Кол-во отображаемых новостей (для гибкой настройки, т.к. на одном сайте будет использоваться сразу несколько подключений этого модуля, еще и с разными параметрами. Нужно использовать разный КЕШ?)
2) Категория (скрипт изымает новости заданной категории и формирует рейтинг)
Изображение изымается с доп. поля новости или с короткой новости. (обсудим)
Ну вроде все, более подробно опишу в аське\скайпе.
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