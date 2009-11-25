DLE 8.3: Дополнительный модуль TopNews

Приветствую.

Работка для знатоков ДЛЕ, для версии 8.3.

Готовые решения не предлагать, нужно свое, надежное и простое.

Необходимо создать дополнительный модуль TOPNEWS, выводящий вместо текстовых ссылок изображения.

Модуль дополнительный, он не должен влиять на работу стандартного topnews.php.

Админка не нужна, все параметры должны задаваться в самом скрипте модуля и при подключении с шаблона.

Параметры:

1) Длина и ширина изображения (для адаптации под разные шаблоны и места)

2) Class изображения (параметры в CSS)

3) Рейтинг создаем на основе: [рейтинга самой новости] или [кол-ва просмотров]+[рейтинга самой новости]

Модуль должен подключатся через шаблон: {include file="engine/modules/picstopnews.php"}

При подключении модуля необходимо задавать дополнительные параметры:

1) Кол-во отображаемых новостей (для гибкой настройки, т.к. на одном сайте будет использоваться сразу несколько подключений этого модуля, еще и с разными параметрами. Нужно использовать разный КЕШ?)

2) Категория (скрипт изымает новости заданной категории и формирует рейтинг)

Изображение изымается с доп. поля новости или с короткой новости. (обсудим)

Ну вроде все, более подробно опишу в аське\скайпе.