Создание карты на Flash

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка228 просмотров
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Нужно сделать flash-карту Черногории. Чтобы при наведении на определенную часть страны эта часть увеличивалась немного и отображалось название , а при нажатии переходило на страницу с информацией.

Сроки и стоимость отписываем здесь! В личку не писать.

14 лет назад
SerghK
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Y
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день