Нужен скрипт скандинавского аукциона

Есть шаблон joomla 1.5 нужно сделать возможность поиска по карте метро и последующей выдаче результатов по конкретной станции метро (результаты это объявления). Также нужно сделать, чтобы при выборе нужно станции она начинала мигать. (есть конретный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт скандинавского аукциона, и набросать для него простой дизайн (чтобы было понятно что и где). Дизайн я сам сделаю такой как нужно. Главное чтобы были все возможности стандартного скандинавского аукциона (kopeikoff.com, http://halbay.ru/, http://12stl.com.ua/). Подробности обсудим в исполнителем.
Бюджет ориентировочный. Жду ваших предложений по цене.
Нужно достаточно срочно (1нед.)
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен флэшер Нужно - выкинуть все ненужное из шаблона, поменять логотип и кнопки.Завершен14 лет назад
Требуется написать чат на Actionscript3 со следующими возможностями: общий чат для авторизованных пользователей, приват-чат, список пользователей онлайн с выводом информации о пользователе в отдельном окне. Пишите срок и цену.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Флеш баннера сделать Задание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работЗакрыт14 лет назад
Нужна простенькая новогодняя флеш, игра с векторной простой граффикой. Сценарий в приложении. Жду от Вас четкое предложение по цене и срокам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Приветствую. Работка для знатоков ДЛЕ, для версии 8.3. Готовые решения не предлагать, нужно свое, надежное и простое. Необходимо создать дополнительный модуль TOPNEWS, выводящий вместо текстовых ссылок изображения. Модуль дополнительный, он не должен влиять на работу стандартного topnews.php. Админка не нужна, ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать flash-карту Черногории. Чтобы при наведении на определенную часть страны эта часть увеличивалась немного и отображалось название , а при нажатии переходило на страницу с информацией. Сроки и стоимость отписываем здесь! В личку не писать.Закрыт14 лет назад
Сайт долго загружается, нужно быстрее. CMS Joomla 1.5Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо реализовать проект по созданию веб сайта на основе Drupal CMS. Проект срочный. Дизайн полностью есть. Подробное техзадание готовится. В предложениях прошу указывать наличие опыта разработки с применением Друпал, а также урлы конкретных работающих сайтов. По ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать поиск по сайты, сайт сделан на MODx. Просьба писать цены, срок думаю день.Завершен14 лет назад