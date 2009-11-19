Автоматизация работы с CorelDraw

Нужен скрипт, который делает:

1) читает файл вида:

type_id, order_id, date, words={name:value, key:value, key2:value }

text_id - integer

order_id - integer

date - dd.mm.yy

Потом берет нужный Corel-файл из папки (определяем по type_id )

Папка задается в конфиге:

rootFolder: files (задается относительно расположения файла с программой)

2) Делает замену ключа в файле на Значение

Т.е меняет KEY на VALUE из этого списка

words={name:value, key:value, key2:value }

Считаем, что слов может быть сколько угодно много.

3) Создавать папку files/{order_id}_dd.mm.yy/

4) Сохранять модифицированный файл в созданную папку

На чем писать - все равно (Delphi, Visual Studio) - абы работало.

Вопросы:

1. Как-то можно сделать, чтобы отправить все созданные файлы на печать?

2. Можно ли сделать так, чтобы текст документа (до 2000 символов) - делал расстновку переносов под бланк письма (т.е. текст надо вставить в ограниченную область - чтобы влез в шаблон - расставить переносы, где нужно)