Приватный проект для Бартюк Сергей (sl007)

$200
Веб-программированиеЗавершен2 заявки145 просмотров
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ТЗ отправлено на почту

14 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
sl007
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$200
14 дней
Отличный работник. Довольно сложная была задача (ТЗ на 13 страниц ). Но Сергей сделал её просто отлично, и что для нас было принципиально, точно в оговоренный срок. Очень рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Четкая постановка ТЗ, оплата вовремя.