Требуется рабочий файловый менеджер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Требуется рабочий файловый менеджер

требования:

* без субд

* php

* работа из подпапки

* закачка/удаление файлов/смена атрибутов файлов и каталогов

14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Jip
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Задача не решена.