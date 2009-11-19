Нужно написать парсер

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Нужно написать граббер статей с http://xuk.ru/story.html.

Граббер должен сохранять все спарсенные статьи в один файл .txt

Названия сохранять он не должен.

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14 лет назад
WebTager
68 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад