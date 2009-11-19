Покер - сервер/клиент

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык), пример http://pokerstars.net/ru/
Только для игры в покер. Должна быть удобная система пополнения счёта и вывода денег (webmoney).
Желательно, чтобы Вы уже подобное когда либо делали, если можно - примеры.
Необходимо будет так же помочь настроить систему на сервере.
+ защита.
Оцените свои услуги реально.
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