Покер - сервер/клиент

Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык), пример http://pokerstars.net/ru/

Только для игры в покер. Должна быть удобная система пополнения счёта и вывода денег (webmoney).

Желательно, чтобы Вы уже подобное когда либо делали, если можно - примеры.

Необходимо будет так же помочь настроить систему на сервере.

+ защита.

Оцените свои услуги реально.