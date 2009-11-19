Покер - сервер/клиент

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок245 просмотров
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Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык), пример http://pokerstars.net/ru/

Только для игры в покер. Должна быть удобная система пополнения счёта и вывода денег (webmoney).

Желательно, чтобы Вы уже подобное когда либо делали, если можно - примеры.

Необходимо будет так же помочь настроить систему на сервере.

+ защита.

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14 лет назад
zpirit
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад