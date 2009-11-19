Скрипт обратной связи

Нужен скрипт, который делает: 1) читает файл вида: type_id, order_id, date, words={name:value, key:value, key2:value } text_id - ...
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Нужен скрипт PHP - обратной связи с возможностью прикреплять файлы .Doc.
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