Настроить скрипт и внешний вид корзины. WebAsyst.

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки278 просмотров
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Надо слепить из корзины нечто вроде http://dirkino.su или http://cinemasearch.ru

Настроить скрипт корзины, количество выдаваемого пользователю трафика, настроить ограничение по времени (неограниченный доступ к сайту на неделю, на месяц)

Также возможна вакансия программиста по поддержке магазина.

14 лет назад
meren
43 годаРоссия
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14 лет назад
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