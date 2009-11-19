Есть веб сервис: http://www.88db.com/TastRequestWS.asmx?op=OnNewTask Вместо параметра string: --- string --- надо подставить xml ( см. прикрепленные файлы) Прикрепленные файлы: taskprops.xsd - схема xml - который должен быть подставлен вместо string SoapRequest1.xml - готовый запрос с xml, который по какой-то причине не срабатывает. Возвращает ошибку: ...
Настроить скрипт и внешний вид корзины. WebAsyst.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо слепить из корзины нечто вроде http://dirkino.su или http://cinemasearch.ru
Настроить скрипт корзины, количество выдаваемого пользователю трафика, настроить ограничение по времени (неограниченный доступ к сайту на неделю, на месяц)
Также возможна вакансия программиста по поддержке магазина.
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