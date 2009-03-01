CodingStudio

1. Нужен специалист, который разберается с AJAXom. 2. Умеет эмулировать AJAX отправку данных CURLом . 3. Парсинг данных. 4. Забивание в базу. P.S.: Прошу писать только специалистам. В ICQ: ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
1. Нужен специалист, который разберается с AJAXom. 2. Умеет эмулировать AJAX отправку данных CURLом . 3. Парсинг данных. 4. Забивание в базу. P.S.: Прошу писать только специалистам. В ICQ: ...
Предисловие: Скандинавский аукцион – это вид аукциона, при котором товар или услуга выставляется на продажу по минимальной стоимости. Участники торгов делают ставки с фиксированным шагом. Победителем считается участник, сделавший последнюю ставку. ...