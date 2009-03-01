CodingStudio

Наталья CodingStudio

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
16 лет назад
AJAX Постинг и парсинг данных
AJAXПарсинг данных
Приятно было работать и общаться.
Вот специалист, так специалист !!! :) Гений просто ... Ну очень рада работе, с ним !!! 4 исполнителя перед ним, ну просто очень долго делали :(((
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