Система скандинавских аукционов

Предисловие:

Скандинавский аукцион – это вид аукциона, при котором товар или услуга

выставляется на продажу по минимальной стоимости. Участники торгов

делают ставки с фиксированным шагом. Победителем считается участник,

сделавший последнюю ставку.

Источник: http://gagen.ru/

Задача:

Сделать аналог http://gagen.ru/.

Предпочтения отдаются разработчикам, которые отлично знают:

1. AJAX

2. PHP

3. MySQL

4. Reversing Proxy

А также разработчикам, которые знают что такое масштабирование.

Как работать с большой нагрузкой, трафиком и всё это дело рулить

P.S.: Уважаемые разработчики не уверены не пишите, вообще !

Вы тратите как мое, так и свое время.