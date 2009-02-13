Социальный сайт здоровья

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки284 просмотра
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Нужен интернет информационный социальный портал (примерно как missfit.ru) с функциями вести дневники и прогресс состоянии здоровья (примерно как dietaonline.ru)

ждем предложения

15 лет назад
pantaram
Рам Лях 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад