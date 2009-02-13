Профессинальная доска объявлений прдажи авто

$100
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Профессинальную доску объявлений продажи авто

Дизайн есть

Нужна верстка, натяжка, настройка

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
royalart
Сергей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$80
3 дня
Отличный специалист, сделал профессиональную верстку сайта по продаже авто, настроил все и сдал в пользование. Быстро и качественно. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Разработка видео чата

    Разработка видео чата. Работа разовая. Оплата по договоренности. Пишите свои предложения по срокам и по цене Желательно показать примеры того что вы можете предложить

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт продукта станкоторговой компании

    Сайт Продукта Станкоторговой компании Создать интерактивный сайт презентацию оборудования по производству стекла. Flash НЕ подходит. Дизайн разработан и находится в Приложении. Все материалы есть и готовы для размещения. Материалы - тексты - видео товара - чертежи товара Требование к Исполнителю 1) Стаж на weblancer.net не ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать 2 сайта

    Необходимо создать минимальный дизайн и меню, залить контент (статьи в наличие) 3-4 статьи для каждой- пункт в меню + прописать сео (титлы, ключи и тд)+ консультация по управлению. Шаблоны- любые по тематике. Пример (infogrinding. narod. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    $200

    Требуется создать сайт аналогичный сайту doctor-urolog.msk.ru. Срок: 1-2 месяца. Текстовая информация для размещения на сайте будет предоставлена. Предоплата 30%. Стоимость работы определяется тендером. Ориентировочная стоимость около 100 $. Заранее благодарю всех за предложения.

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доска объявлений. С модификацией.

    Нужна доска объявлений на основе какйто бесплатной или своей разработки. Как она должна выглядеть: Добавить объявления может любой пользователь (регистрация не нужна). Категории: "куплю товар", "продам товар", "другое". Администратор доски должен подтверждать объявления (либо удалять либо изменять и подтверждать). Администратор ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад