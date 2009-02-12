Доска объявлений. С модификацией.

Нужна доска объявлений на основе какйто бесплатной или своей разработки.

Как она должна выглядеть:

Добавить объявления может любой пользователь (регистрация не нужна).

Категории: "куплю товар", "продам товар", "другое".

Администратор доски должен подтверждать объявления (либо удалять либо изменять и подтверждать).

Администратор также может удалять/редактировать старые объявления.

Главная страница выглядит таким образом:

вверху фильтр с выбором категории (по возможности и поиск по слову).

ниже таблица с листанием по страницам.

таблица содержит поля: категория, краткое описание, номер, дата и ссылка подробней.

Слева пункты меню (статические страницы) и добавить объявление.

Само объявление для добавления содержит такие поля:

Категория, описание, контактные данные.

Для отображения "краткого описания" в таблице использовать первые N символов из описания.

дизайн нужно будет перетянуть с уже существующего проекта (там минимум. шапка, футер и стиль таблицы и текстов).

Жду предложений с ценами, сроками и примерами. Сроки 1-2 дня. Вопросы в личку.