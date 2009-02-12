Доска объявлений. С модификацией.

Есть образец требующегося на выходе сайта. Нужно создать сайт под ключ - шаблоны страниц, алгоритм формирования описаний, заголовков, подключение баз данных. Для выполнения задачи необходимо хорошо владеть PHP+MySQL, HTML, CSS, AJAX. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доска объявлений на основе какйто бесплатной или своей разработки.
Как она должна выглядеть:
Добавить объявления может любой пользователь (регистрация не нужна).
Категории: "куплю товар", "продам товар", "другое".
Администратор доски должен подтверждать объявления (либо удалять либо изменять и подтверждать).
Администратор также может удалять/редактировать старые объявления.
Главная страница выглядит таким образом:
вверху фильтр с выбором категории (по возможности и поиск по слову).
ниже таблица с листанием по страницам.
таблица содержит поля: категория, краткое описание, номер, дата и ссылка подробней.
Слева пункты меню (статические страницы) и добавить объявление.
Само объявление для добавления содержит такие поля:
Категория, описание, контактные данные.
Для отображения "краткого описания" в таблице использовать первые N символов из описания.
дизайн нужно будет перетянуть с уже существующего проекта (там минимум. шапка, футер и стиль таблицы и текстов).
Жду предложений с ценами, сроками и примерами. Сроки 1-2 дня. Вопросы в личку.
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