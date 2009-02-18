Приватный проект для Горбунков Роман (broodLing)

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка134 просмотра
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15 лет назад
1971
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
broodLing
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
8 дней
Очень приятно работать!Надеюсь на долгое сотрудничество!
Хороший заказчик, давал внятные пожелания как должен работать проект, предоставил весь материал, Оплатил все как надо. С такими людьми приятно иметь дело. Если понадобиться выполнить какйото еще проект, всегда рад буду выслушать.
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