Создать сайт для оформления услуг (нестандартный)

Доброго.

Короткое ТЗ:

Требуется создать админ интерфейс и клиентскую часть.

Клиентская часть:

Заказ прогона по каталогам статей. (с выбором пакета, от этого зависит сумма оплаты)

Заказ копирайтинга (оформление заявки на копирайт, вводим кол-во символов + комментарий по теме)

Заказ рерайтинга (Загрузка файла для рерайта, авто подсчет кол-ва символов и формирование цены за счет кол-ва символов)

Заказ перевода (загрузка файла для перевода, подсчет символов и формирование не этой основе цены)

Заказ продвижения (оформлдение заявки на продвижение, вводим урл сайта и слова)

Заказ регистрация в каталогах сайтов (указываем урл сайта, слова)

Заказ размещения статей (список сайтов с ценами, выбираем нужный загружаем статью)

Проект не сложный, все улсуги будут оказываться ручное, главное реализовать форму заказа и биллинг автоматически, тоесть человек может пополнить биллинг чере Вебмани и уже на онове билинга заказывать услуги требуемые, после заказа списывается сумма с баланса)

Более детальное ТЗ обсуждается с исполнителем.