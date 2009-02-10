Мини промо сайт (почти нет графики)

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки339 просмотров
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Промо сайт для меня.

Графики - "аля" нет

Указываем цену ( от *** $ ) сроки ( от * дней ) примеры ( www.***.ru)

В личные сообщения не пишем.

15 лет назад
Zwork
Антон 
NaN летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
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