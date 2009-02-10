Создание сайта,администрирование,webcam модели

Есть сеть webcam студий в городе "N",что нужно:

1) сайт визитка примеры. http://www.webcammodel.ru/ http://www.webcamjob.ru/ http://live-models.ru/ http://www.ricovideo.ru/

2)Ежедневное администрирование ответы на вопросы посетителей что-то похожее на http://www.ricovideo.ru/gb/

3)Ежедневный поиск новых моделей. Создание и администрирование групп в социальных сетях, создание вакансий на сайтах работ данного города , создание тем о работе в форумах города, отправка сообщений на сайтах знакомств и т.д.

Нужен человек который сделает сайт-визитку (ПРОСЬБА НАПИСАТЬ СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ САЙТА-ВИЗИТКИ),далее будит за ним следить и находить моделей для студии.

За каждую новую webcam модель для студии единоразовый платёж 100$, либо 5% от прибыли модели со счёта студии в течении 3х месяцев.

Для статистики: Из 1000 девушек увидевших предложение о работе webcam модели 10-20 девушек начинают работать и зарабатывать хорошие деньги, так что ваша зарплата зависит от вашего желания. Финансовая схема прозрачная, вы в любой момент можете посмотреть кто из ваших моделей работает и сколько зарабатывает.

ПРОСЬБА НАПИСАТЬ СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ САЙТА-ВИЗИТКИ