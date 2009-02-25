Приватный проект для itprof

Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru, irr.ru, avito.ru, с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям и ...
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Создание сайта на Битрикс
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