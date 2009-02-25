Приватный проект для itprof

$200
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки240 просмотров
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Создание сайта на Битрикс

15 лет назад
sh1971
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
Отличный специалист и ответственный работник! Обязательно буду работать по Битриксу и другим вопросам и всем советую!)
Сотрудничеством доволен.
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