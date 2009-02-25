Приватный проект для itprof

Требуется сделать сайт, так сейчас сложно сказать, но видимо с cms, базой пользователей, форумом, ну и так флеш, немного графики. Никакого особенного дизайна не требуется, просто сделать аккуратно и современно. собственно интересует сколько это будет стоить?