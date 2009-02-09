Создание мультиязычной доски бесплатных объявлений

Создание мультиязычного (сайта – доски бессплатных обьявлений по продаже авто-мото техники)

Тех. задание с подробными инструкциями – при личном общении.

Оплата будет соразмерна качеству и скорости исполнения и будет оговорена отдельно.

Мультиязычность через языковые файлы! Не через базу данных!

Сайт должен быть на php + MySQL и поддерживать шаблоны оформления.

Использование Smarty идет в бонус оплаты.

Как пример сайт auto.ria.ua (только как пример, у проекта планируется несколько иная функциональность и структура)