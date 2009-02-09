Сайт онлайн библиотеки "под ключ"

Основные требования детально описаны в ТЗ.

Сайт на украинском языке.

Сайт для онлайн библиотеки, именно библиотеки. То есть клиенты покупают доступ к книгам но не могут их скачать/скопировать. Исходники книг в .pdf

Идеи по системе защиты самих книг от копирования тоже приветствуются.

Отвечать только в ПМ с указанием точной цены и сроков.

Требуется ежедневный отчет.

Предоплата/вся информация/нужный доступ будет предоставлен.