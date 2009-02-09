Сайт онлайн библиотеки "под ключ"

Для заказа по инету тюнинга автомобилей нужен каталог деталей, автомобилей, форма заказа, разделы, изделия, калькулятор,распечатка заказа, интеграция в 1С-бухгалтерию (?), при выборе детали – она же должна появляться на автомобиле визуально. Форма мгновенного уведомления о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования детально описаны в ТЗ.
Сайт на украинском языке.
Сайт для онлайн библиотеки, именно библиотеки. То есть клиенты покупают доступ к книгам но не могут их скачать/скопировать. Исходники книг в .pdf
Идеи по системе защиты самих книг от копирования тоже приветствуются.
Отвечать только в ПМ с указанием точной цены и сроков.
Требуется ежедневный отчет.
Предоплата/вся информация/нужный доступ будет предоставлен.
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