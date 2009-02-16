Клон сайта shkolazhizni.ru

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Сайты «под ключ»Завершен4 заявки277 просмотров
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Немного для других целей. Но функционал почти тот же. Замечу ПОЧТИ. Многое не нужно.

Желательно что бы исполнитель был с Санкт-Петербурга, но это только желательно.

Цены прошу не заламывать, так как знаю цену проекта, плюс ко всему ресурс полностью не коммерческий будет.

ТЗ толком нет, если исполнитель с СПб, то решим всё при личной встрече. Если с других стран и городов, то желательно наличие микрофона для общения в «звонилках».

В ЛИЧКУ просьба НЕ ПИСАТЬ. Все ваши предложения скрыты, так что можете написать именно тут в вашем предложении, прочту всех.

С уважением, Игорь

15 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
4Fun
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель. Быстро и качественно исполняет все пожелания. Если что-то не устраивает, сразу же пытается исправить ситуацию на деле, а не словами. Замечена хорошая способность рисования различных элементов для сайта. С уважением относится к заказчику. Буду сотрудничать дальше, так как Владимир неплохо программирует. Одним словом если вам нужен отличный исполнитель, который будет стараться качественно всем делать, то не выбирайте его, так как он мне самому нужен. Но если вам очень надо, то так и быть забирайте. Но не забудьте вернуть :)
Отличный заказчик, предоставил отлично сформированную задачу, а также чётко определил необходимый функционал, задачи, цели. Тем самым сотрудничество было бесконфликтным и весьма результативным. Оплата была произведена чётко в оговоренные сроки, по этому пункту также никаких претензий не имеется.
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