Клон сайта shkolazhizni.ru

Немного для других целей. Но функционал почти тот же. Замечу ПОЧТИ. Многое не нужно.

Желательно что бы исполнитель был с Санкт-Петербурга, но это только желательно.

Цены прошу не заламывать, так как знаю цену проекта, плюс ко всему ресурс полностью не коммерческий будет.

ТЗ толком нет, если исполнитель с СПб, то решим всё при личной встрече. Если с других стран и городов, то желательно наличие микрофона для общения в «звонилках».

В ЛИЧКУ просьба НЕ ПИСАТЬ. Все ваши предложения скрыты, так что можете написать именно тут в вашем предложении, прочту всех.

С уважением, Игорь