Нужен сайт для частной школы, с разработкой дизайна. Структура: - главная страница - несколько дополнительных - форум - фотогаллерея
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт для научной компании:
Разработать дизайн ( в двух языках: русском и английском)
Сделать основную структуру, что бы все работало и было понятно, как наполнять сайт материалами.
Примерный стиль оформления уже есть, и его нужно придерживаться.
Вот сайты с подобной тематикой, нужно сделать примерно то же самое:
http://www.cranessoftware.com/
http://www.altair.com/Default.aspx
Технологии: только HTML и Flash.
Присылайте свои предложения с указанием примерной стоимости этой работы. Ссылки на примеры работ обязательны.
ВНИМАНИЕ!!! Исполнитель должен быть в Москве или подмосковье, потому что будут необходимы личные встречи. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
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