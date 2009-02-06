Нужно сделать сайт для научной компании:

Разработать дизайн ( в двух языках: русском и английском)

Сделать основную структуру, что бы все работало и было понятно, как наполнять сайт материалами.

Примерный стиль оформления уже есть, и его нужно придерживаться.

Вот сайты с подобной тематикой, нужно сделать примерно то же самое:

http://www.esteco.com/

http://www.engineous.com/

http://www.mscsoftware.com/

http://www.ansys.com/

http://www.3ds.com/

http://www.cd-adapco.com/

http://www.esi-group.com/

http://www.cranessoftware.com/

http://www.altair.com/Default.aspx

Технологии: только HTML и Flash.

Присылайте свои предложения с указанием примерной стоимости этой работы. Ссылки на примеры работ обязательны.

ВНИМАНИЕ!!! Исполнитель должен быть в Москве или подмосковье, потому что будут необходимы личные встречи. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.